Türkiye’de haziran ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK’e göre; enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 113,08 oldu

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı.

Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,27 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113,08 olarak hesapladı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 9,30 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.