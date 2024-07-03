Türkiye’de haziran ayı enflasyon verileri açıklandı
TÜİK’e göre enflasyon haziranda, yıllık bazda yüzde 71,6 oldu. ENAG'ın açıkladığı verilere göre ise yüzde 113,08 seviyesinde ölçüldü.
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TÜİK’e göre; enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi.
ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 113,08 oldu
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini bugün yayınladı.
Buna göre, günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 4,27 arttı. ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 113,08 olarak hesapladı.
TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 0 ile sağlık, en fazla yükseliş ise yüzde 9,30 ile giyim ve ayakkabıda gerçekleşti.
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