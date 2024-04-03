Türkiye'de enflasyon TÜİK’e göre Mart ayında yüzde 68,50 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre Mart ayı enflasyonu yıllık olarak yüzde 68,50 oldu.

Enflasyon aylık olarak ise yüzde 3,16 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Araştırma Grubu'na göre (ENAG) ise yıllık enflasyon Mart ayında yüzde 124,63 oldu.

Reuters’ın anketine göre yıllık enflasyonun yüzde 69,1, aylık enflasyonun ise yüzde 3,5 gelmesi bekleniyordu.

ENAGrup Fiyat Endeksi aylık bazda ise yüzde 5,68 arttı.

Bir önceki yıla göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %104,07 ile eğitim oldu.

Eğitimin ardından yüzde 94,97 ile lokanta ve oteller, yüzde 80,25 ile sağlık geldi.

Yıllık enflasyon Şubat ayında yüzde 67 olmuştu.

Mart ayında gelen enflasyon verisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasına nasıl karar vereceğini belirlemesi açısından önemli.

Şubat ayında politika faizini yüzde 45’te sabit tutan TCMB, Mart ayında beklenmedik bir şekilde faizi yüzde 50’ye çıkarmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36.

Yüksek enflasyon, hafta sonu düzenlenen yerel seçimlerin de en önemli gündem maddelerinden biriydi.

Çoğu uzmana göre AKP’nin yerel seçimlerde ikinci parti olmasının arkasındaki en belirgin sebeplerden biri ekonomi.

Bir ailenin gıda harcaması yüzde 76,71 arttı

Bloomberg HT'nin haberine göre Mart ayı için İstanbul ve Ankara'ya ilişkin fiyat göstergeleri aylık enflasyon serisinin devamına işaret etmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini ölçen İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi Mart'ta yıllık olarak yüzde 78,25 oranında arttı.

Böylelikle İstanbul'da aylık enflasyon serisi 57 aya yükseldi.

Türk-İş verileri de gıda tarafında Mart ayında aylık enflasyonun sürdüğünü göstermişti.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti.

Yıllık ortalama artış yüzde 76,71 olarak gerçekleşti.