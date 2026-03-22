Türkiye'de bir gazeteci daha gözaltında

BirGün gazetesi, muhabir İsmail Arı'nın bayram ziyareti için gittiği Tokat'ın Turhal ilçesinde gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi akşamı gözaltına alınan Arı'ya "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildi.

Gazete, Arı'nın Pazar sabah saatlerinde Ankara'ya getirildiğini bildirdi.

Avukatları aracılığıyla bir mesaj paylaşan Arı, "üç ay önceki bir videosu nedeniyle gözaltına alındığını" söyledi.

Soruşturma dosyasına sosyal medya paylaşımlarının ve eski videolarının da eklenmeye devam edildiğini öne süren Arı, "Sanıyorum ki tutuklanmam için dosya şişirilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

BirGün gazetesi yaptığı açıklamada, "Arı'nın gözaltına alınması, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır" ifadelerini kullandı.

Gazetenin Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsmail Arı gerçek bir gazetecidir. Ne suçlama ne soruşturma ne yargılama ne de ceza onu habercilikten alıkoyabilir" sözleriyle gözaltına tepki gösterdi.