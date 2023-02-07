Türkiye’de 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi
Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu, 10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.
Erdoğan, "Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim öğretime ara verildi." diye konuştu.
Erdoğan, "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz." diye konuştu.
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