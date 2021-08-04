“Türkiye yeni oldubittiler yaratmaya çalışıyor”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, “Türkiye’nin iş birliğinde bulunmadığını ve BM kararlarını uygulamadığını; bunun yerine yeni oldubittiler yaratmak için her yolu denediğini” söyledi.

Anastasiadis’in bu açıklamayı dün Nostos programı çerçevesinde Kıbrıs Başkanlık Sarayı’nda kabul ettiği Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır’dan 15 gence hitaben yaptığını yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in, gençlik grubunun Güney Kıbrıs’ta kaldığı süre içerisinde “Kıbrıs’ta hakim olan durumu yakından göreceğini, ne yazık ki 47 yıldır Kıbrıs topraklarının 3’te birinin Türkiye tarafından işgal edilmiş olduğunu” anlattı.

“Türkiye’nin iş birliğinde bulunmadığını ve BM kararlarını uygulamadığını; bunun yerine yeni oldubittiler yaratmak için her yolu denediğini” ifade eden Anastasiadis, gençlere hitap ederek Kıbrıs’ta bulunacakları süre içerisinde “ara bölge ile dikenli tellere şahit olmalarının yanı sıra, ülkelerini birbirine bağlayan kültürü, derin kökleri ve gelenekleri de tanıyacaklarını” söyledi.