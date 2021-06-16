“Türkiye yalnızca Kıbrıslı Rumlarla problemi varmış gibi göstermek istiyor”

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye’nin tüm ülkelerle olan ilişkilerinin düzelmiş olup, yalnızca Kıbrıslı Rumlarla problemi varmış gibi göstermeye çalıştığını söylediği bildirildi.

Alithia gazetesi, Radyo RİK’e konuşan Hristodulidis’in, Türkiye’nin bu çabasının kabul görmeyeceğini ve Avrupa Konseyi toplantısından çıkacak sonuçları Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tavrının belirleyeceğini söylediğini yazdı.

Türkiye’nin Maraş’ta kabul edilemez eylemlere devam ettiğini ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisindeki yasadışı faaliyetlere devam edeceği konusundaki “tehditlerini” sürdürdüğünü iddia eden Hristodulidis,

KKTC’de drone üssü oluşturulması niyetinin de komşu ülkelerle ABD’de endişeye neden olduğunu savundu.