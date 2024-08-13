Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de akaryakıt tedarik edilecek
Bakanlar Kurulu, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de ve farklı menşelerden, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun kalitede akaryakıt ürünlerinin tedarik edilebilmesine yönelik karar üretti.
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Bakanlar Kurulu, Kıbrıs’ı kuzeyinde bulunan izinli akaryakıt İthalatçı Şirketlerin, arz güvenliğini sağlama gerekçesiyle, Türkiye ve İsrail dışındaki ülkelerden de ve farklı menşelerden, yürürlükteki mevzuat ve standartlara uygun kalitede akaryakıt ürünlerinin tedarik edilebilmesine yönelik karar üretti.
Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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