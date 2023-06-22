Türkiye Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası döviz kurları fırladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıkladı. Buna göre, politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkarıldı. Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faizleri artırmış oldu.

Faiz kararı öncesi güne yatay seyirde başlayan döviz kurları kararın açıklanmasının ardından sert yükselişe geçti.

Karar öncesi 23,54'ten işlem gören dolar/TL 24,43 seviyesine fırlarken, 25,88'den işlem gören Euro/TL ise faiz kararının açıklanmasının ardından 26,84 seviyesine çıktı.

FAİZ KARARI EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİNİN ALTINDA KALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyordu.

Son dönemde müşterileriyle analizlerini paylaşan yabancı kurumlar arasında yüzde 40'a varan faiz tahminleri yapıldı. Ekonomistlerin çoğu faizin yüzde 25'e kadar çıkabileceğini öngörüyordu.

Bloomberg HT anketine katılan kurumların da beklentisi faizin yüzde 25 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

Yabancılar arasında en temkinli tahmini yapan kurum yüzde 14 ile Standard Chartered olmuştu. En şahin beklentiyi ise yüzde 40 ile Goldman Sachs yapmıştı.

Fakat genelde yabancı kurumlardan gelen beklentiler yüzde 20-25 aralığında toplanmıştı.