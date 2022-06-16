Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, tepkilerinin “kapalı Maraş (Varosha) sahiline yerleştirilen 2-3 şezlonga" değil “mülklerinin gasp edilmesine” olduğunu söyledi.



1974 öncesinde yüzde 14 olan Kıbrıslı Türk taşınmazı oranın, "Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına el konulmasıyla" yüzde 37’ye yükseltildiğini söyleyen Anastasiadis şöyle konuştu:



“İzlediğiniz her şey uluslararası hukuka, BM tüzüğüne aykırıdır. Türk tarafının uluslararası hukuku keyfince yorumlaması kabul edilemez bir tutumdur. Çavuşoğlu, mülklerin gasp edilmesini 'yalnızca 2-3 şezlong' olarak görebilir. 1974 öncesinde Kıbrıs Türk toplumuna gayrimenkullerin yüzde 14’u tekabül ediyordu. İşgalden sonra ise Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yüzde 37’sini elinde tutuyor. 2-3 şezlongdan bahsedilmesi cüretkârdır.”

Anastasiadis, görev süresinin son gününe kadar, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararlarının öngördüğü şekilde, iki kesimli iki toplumlu federasyon temelindeki çözümüne ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması için çaba harcayacağını da belirtti.



