Türkiye İş Bankası 100. Yaşını Lefkoşa’da da kutladı
Türkiye İş Bankası’nın Kıbrıs Ülke Müdürlüğü bu sabah Lefkoşa Girne Kapısı’nda bulunan Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.
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Türkiye İş Bankası’nın Kıbrıs Ülke Müdürlüğü bu sabah Lefkoşa Girne Kapısı’nda bulunan Atatürk Büstüne çelenk bıraktı.
Türkiye İş Bankası’nın 100. Kuruluş yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen törene Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin ve Ülke Müdürlüğü Yöneticileri ile Şube Müdürleri ve banka çalışanları katıldı.
Saat 09.00’da gerçekleşen törende konuşma yapan Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Şubat 1955 tarihinden bu yana Kıbrıs’ta varlıklarını sürdürdüklerini belirterek, “Bu topraklarda 70. Yıldönümümüzü kutlamanın eşiğindeyiz” dedi.
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