Türkiye ile mutabakat zaptı: Yapı işleri

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Sırbistan, Malezya ve Zambiya ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anadolu Ajansı’na göre; bu kapsamda, 6 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı" hakkındaki karar çerçevesinde taraflar, yapı işleri ve mevzuatı alanlarında ortak iş birliği oluşturmayı amaçlıyor.

Ankara'da 16 Eylül'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türk tarafı, Sırbistan'ın ihtiyaç duyduğu çeşitli tıbbi malzemeleri dostluk ve iyi niyet göstergesi olarak hibe edecek.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 18 Aralık 2019'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Malezya Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke arasındaki bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğinin, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde güçlendirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor.

Zambiya'nın başkenti Lusaka'da 13 Şubat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kadının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" hakkındaki karara göre, taraflar, kadına yönelik ortak politika ve stratejiler üreterek iş birliğini bu alanlarda yoğunlaştırmayı amaçlıyor.