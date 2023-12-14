“'Türkiye ile gerekli yazışmalar yapıldı, bilgi alınca paylaşacağım”

Farklı tahdit kodlarıyla Türkiye’ye girişi engellenen Kıbrıslı Türklerle ilgili CTP grubu ve iki bağımsız milletvekilinin önerdiği 'Meclis Araştırma Komitesi’ kurulmasını hükümet partileri reddetmiş, Başbakan Ünal Üstel ise, “konunun araştırılacağını” söylemişti.

Konuyu Meclis kürsüsünden bir kez daha gündeme getiren CTP Milletvekili Sami Özulsu, Ünal Üstel’e söz konusu açıklamasını hatırlattı. Üstel ise gece geç saatlerde kürsüye çıkarak 'sözünün arkasında olduğunu' söyledi ve 'Türkiye ile gerekli yazışmaları yaptığını, bilgi alır almaz bunu paylaşacağını' açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden süreci aktaran Sami Özuslu, “İnsanlarımıza hiçbir bilgi verilmeksizin uygulanan ve toplumumuzda ciddi tedirginlik yaratan giriş yasağı konusunu gündemde tutmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

CTP Milletvekili Özuslu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'ye giriş yasağı uygulaması mağduru KKTC yurttaşları hakkında CTP grubu ve iki bağımsız milletvekili adına önerdiğimiz 'Meclis Araştırma Komitesi'ni hükmet partileri reddetmiş, ısrarımız üzerine Ünal Üstel 'konuyu araştırıp bilgi vereceğini' söylemişti. Salı akşamı Meclis Genel Kurulu'nda Başbakanlık bütçesi görüşülürken konuyu bir kez daha gündeme getirip Üstel'e bu açıklamasını hatırlatıp bilgi talep ettim. Uzun süren görüşmelerin ardından gece geç saatlerde eleştirilere ve sorulara cevap vermek için kürsüye çıkan Üstel 'sözünün arkasında olduğunu' söyledi ve 'Türkiye ile gerekli yazışmaları yaptığını, bilgi alır almaz bunu paylaşacağını' açıkladı. Üstel'in Meclis tutanaklarına giren bu açıklaması basına yansımadığı için buradan kamuoyuna duyurmakta fayda görüyorum. İnsanlarımıza hiçbir bilgi verilmeksizin uygulanan ve toplumumuzda ciddi tedirginlik yaratan giriş yasağı konusunu gündemde tutmaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz.”