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Türkeli 14 kilogram yağış aldı

Türkeli 14 kilogram yağış aldı

Meteoroloji Dairesi verilerine göre son 24 saatte en fazla yağış Türkeli'ye düştü.

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Meteoroloji Dairesi, dün Türkeli’ye 14 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nin dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasındaki verilerine göre Türkeli 14, Beylerbeyi 4, Boğaz 3 ve Lefkoşa 2 kilogram yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde 0,1 ile 1 kilogram arasında yağış kaydedildi.

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