Turkcell’le 5G deneyimi başladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rüstem Kitabevi’nde gerçekleştirdiği etkinlikle 5G deneyimini kitabevini ziyaret eden müşterilerine ücretsiz olarak açtığını duyurdu.

5G hız testinin yapıldığı etkinlikte, 1.6 Gbps’lere varan hızlar görüldü.

Turkcell Grup Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç’un da katılımıyla gerçekleşen organizasyonda 5G’nin hayatımıza katacağı yenilikler basına aktarıldı.

Deneyim etkinliğinde BMX profesyonel bisiklet sporcusu Bora Altıntaş da yer alarak 5G ile yaşadığı hız deneyimini aktardı.

Dr. Ali Taha Koç: “Yenilikçi teknolojileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle buluşturmaya devam edeceğiz”

5G deneyiminin başladığı Rüstem Kitabevi’nde basınla gerçekleşen etkinlikte Turkcell Grup Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yıllardır ilkleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile buluşturduklarını, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Toplantıda konuşan Koç, 25’inci yılını kutlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell’le adayı yeni teknolojiler ile buluşturma konusundaki öncülüklerini sürdüreceklerini aktarırken bu çalışmalara karşı ekiplerin de heyecan ve heveslerini gördükçe mutluluk duyduğunu belirtti. Adaya katkı ve yatırımların artarak devam edeceğini aktaran Koç, 5G’nin hayatımıza getireceği yenilik ve gelişmelerle ilgili de bilgi paylaşarak bu deneyimin hayırlı olmasını diledi.

Murat Küçüközdemir: “Turkcell ile 5G deneyimini Rüstem Kitabevi’nde başlattık”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de toplantıda 4.5G’nin 8 aylık bir zaman diliminde geldiği noktayı aktararak, bugün ise tarihi dokusuyla farklı, her yaş grubundan insanın uğrak mekanı olan Rüstem Kitabevi’nde 5G deneyimini yaşatacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlk kez Turkcell tarafından hayata geçirilen 4.5G’nin ardından 5G testlerinin Turkcell Grup Genel Müdürü Ali Taha Koç’un da yönlendirmesiyle başladığını aktaran Küçüközdemir, bu deneyimi daha çok insanın yaşayabilmesi için seçilen yerin, Lefkoşa’nın popüler kültür merkezlerinden biri olmasına dikkat ettiklerini vurguladı. Küçüközdemir, 2028 yılına kadar hayatımıza girmesi planlanan 5G teknolojisinin daha yüksek hız, çok daha düşük gecikme süresi ve çok daha yüksek sayıda cihaz bağlantısı kurabileceğine dair önemli özelliklerden bahsetti. Küçüközdemir, bu teknoloji için olmazsa olmaz fiberin önemine de değindi. Turkcell’in teknoloji konusundaki öncülüklerini aktaran Küçüközdemir konuşmasının ardından Turkcell Grup Genel Müdürü Ali Taha Koç ile hız testi gerçekleştirdi. 5G hız testinde 1.4 Gbps yüksek hız görüldü.

5G deneyim alanında Kıbrıslı Türk Bora Altıntaş da yer aldı. Profesyonel BMX bisiklet sporcusu olan Bora Altıntaş 5G ile yaşadığı deneyimi aktardı. Bisikleti ile çektiği reels videosunun da izlendiği, sanal gerçeklik gözlüğünün deneyimlendiği etkinlikte Turkcell’in FODER ile gerçekleştirdiği 4.5G hız temalı sergi de yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından verilen bilgide, Turkcell’lilerin Rüstem Kitabevi’nde QR kodu okutarak 5G hızını ücretsiz olarak deneyimleyebildiği, 5G hakkında daha detaylı bilgi için https://www.kktcell.com/5g adresinin ziyaret edilebileceği aktarıldı.