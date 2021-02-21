‘Turkcell ile Evdeyiz Sohbetleri’ devam ediyor

Çeşitli mizah ve haber programları düzenleyen, son dönemlerde ise ‘Neydi Olacağı’ adlı programıyla izleyenlerinin karşısında yer alan Reklamcı, Yönetmen Mehmet Ekin Vaiz ve aynı programda birlikte çalıştığı eşi Reklamcı, Yönetmen Gülşen Erçin, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in düzenlediği ‘Turkcell ile Evdeyiz Sohbetleri’nde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, alanında uzman konuşmacıların katılımlarıyla gerçekleştirdiği ‘Turkcell ile Evdeyiz Sohbetleri’ne devam ediyor. Sosyal medya platformları üzerinden canlı olarak yayınlanan söyleşiler, sağlıktan, spora, çocukların teknolojiyi nasıl kullanacaklarından mizaha kadar çeşitli konularda gerçekleşiyor. Turkcell ile Evdeyiz Sohbetleri’nin son konukları ise “Pandemi Döneminde Mizah” başlığıyla Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin olacak.

Covid-19 salgınının hayatımızda her şeyi etkisi altına aldığı bu dönemde mizahın konuşulacağı söyleşi, 21 Şubat 2021 Pazar günü saat 20.00’de gerçekleşecek. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in sosyal medya hesapları üzerinden, canlı olarak yayınlanacak söyleşi 35 dakikalık zaman diliminde gerçekleşecek. Oturumda Mehmet Ekin Vaiz ve Gülşen Erçin, izleyicilerin sorularını da yanıtlayarak programı interaktif bir şekilde yönetecek.