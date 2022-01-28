Turkcell hediyelerini dağıttı

Kuzey Kıbrıs Turkcell geçtiğimiz ay, yeni yıla özel hazırlayarak 7 Ocak tarihinde çekilişini gerçekleştirdiği kampanyasının kazananlarına cihazlarını teslim etti. Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerine özel gerçekleşen ve katılımın ücretsiz olduğu kampanya kapsamında 6 farklı cihaz çekilişle sahiplerini buldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden üstün cihazlarla düzenlenen kampanya kapsamında; 1 adet iPhone 13 Pro 128GB, 1 adet Xiaomi HUTT W66 Cam Silme Robotu, 1 adet Apple Watch Series 6- 44mm, 1 adet Xiaomi Roidmi Eve Plus, 1 adet Playstation 5 CD Versiyon, 1 adet Apple AirPods Pro talihlilere teslim edildi.

Hediyeyi kazanan talihli kişiler, böylesi özel kampanyadan son teknoloji cihazlar kazanmış olmanın mutluluk verici olduğunu söylediler. Turkcell’e teşekkür eden şanslı isimler böylesi kampanyaların kendilerini özel hissettirdiğini vurgulayarak 2022 yılına şanslı girdiklerinin de altını çizdiler.