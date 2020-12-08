Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan

“Ne turist ne de öğrenci geldi, en zoru Kıbrıs”



Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020'de sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıldan beklentilerini paylaştı.

Pandemi sürecinin, gelecekte gündelik hayata girmesi beklenen pek çok teknolojik yeniliği 5-10 yıl öne çektiğini anlatan Erkan, şirketlerin dijital dönüşümünün de hızlandığını söyledi.

"Uluslararası operasyonlarımızdan memnunuz"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandeminin bütün ülkeleri etkilediğini, Ukrayna, Kıbrıs ve Belarus operasyonlarının da ilk zamanlarda bundan payını aldığını ifade etti.

İştiraklerinden en büyüğünün Ukrayna'da olduğunu, bu ülke ekonomisinin pandemiden etkilense de son 1 yıldır yapılan anlaşmalarla iyiye gittiğini belirten Erkan, Belarusta ise zor bir seçim döneminin ardından geçiş süreci yaşandığını, yine de Belarus'a inandıklarını ve buraya yatırım yapmaya devam edeceklerini anlattı.

Erkan, baktıklarında Kıbrıs'ın kağıt üzerinde en zor operasyon yeri olduğunu aktararak, "Ülke ekonomisinde öğrenci ve turist ana lokomotif konumunda. Bu yıl pandemiden ötürü ne turist ne de öğrenci geldi. Bu da zorladı tabii ama buna rağmen Kıbrıs operasyonlarımız mevcut koşullara göre süreci iyi yürüttü." dedi.

Uluslararası operasyonlarından memnun olduklarını dile getiren Erkan, "3. çeyrekte Ukrayna, Belarus ve KKTC operasyonlarımızdan elde ettiğimiz gelirler, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artışla 658 milyon liraya yükseldi. Bu hızlı büyümede, Turkcell'in güçlü iş modeli ve etkin bilanço yönetimi etkili oldu." şeklinde konuşmasını tamamladı.