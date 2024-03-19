Turkcell Akademi’den Atatürk Öğretmen Akademisi’ne uzanan eğitim

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turkcell Akademi ile yürüttüğü ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) gerçekleşen eğitim programı tamamlandı. Eğitimler sonucu öğrenciler sertifikalarını aldı. Turkcell Akademi Eğitmenleri tarafından “Yaratıcı Drama” ve “Öğrenci Koçluğu ve Mentorluk” konularında verilen eğitimleri son sınıf, okul öncesi ve ilkokul öğretmen adayları aldı.

Akademi öğrencileri sertifikalarını aldı

Turkcell Akademi tarafından Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencileri verilen eğitimlerin ardından sertifikalarını aldı. Gönüllü eğitmenlerle verilen eğitimlerden “Yaratıcı Drama” konusundaki programın eğitmeni Tuba Ersan, “Eğitimde katılımcılara yaratıcı drama uygulamalarını kendilerinin deneyimleyerek, ilköğretim derslerinde yaratıcı drama tekniklerinin kullanım alanlarını keşfetmelerini sağladık” dedi. Eğitimler sonucu yapılan açıklamada, eğitimle birlikte öğrencilerin yaratıcı drama ile ilgili aşağıdaki kapsamda temel bir bilgi seviyesine ulaştıkları vurgulandı. Bunlar: “Yaratıcı drama temel kavramları, tanışma etkinlikleri, oyunlar ve grup dinamiği, yaratıcı drama planı: Giriş, geliştirme ve sonuç etkinlikleri, yaratıcı drama teknikleri, rol oynama ve doğaçlama” olarak açıklandı.

Açıklamada aynı zamanda, Turkcell Akademi’nin bir diğer eğitmeni Özcan İnce tarafından da “Öğrenci Koçluğu ve Mentorluk” konusunda eğitim verildiği belirtildi. Bu eğitim programı ile katılımcılara öğrencilerinin eğilimlerini fark ederek, içsel kaynaklarına ulaşmalarına yardımcı olmayı öğretmeyi amaçladıkları söylendi. Aynı zamanda öğretmen adaylarına öğrencilerinin yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda bir hedef belirlemeyi, okul başarılarının yanı sıra sosyal hayattaki başarılarının artmasına katkıda bulunmalarını öğretmeyi amaçladıkları da ifade edildi.