Türk mahkumun serbest kalma talebi reddedildi

Kıbrıs’ın güneyinde çeşitli suçlardan hapis cezası alan bir Türk vatandaşının, serbest bırakılmak için Kıbrıs Yüksek Mahkemesine yaptığı başvurunun reddedildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kıbrıs’a Ercan Havaalanı’ndan giriş yapıp, yasadışı yollarla güneye geçen söz konusu kişinin “çete oluşturmak, ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmak” suçlarından 10 ay hapse mahkum edildiği ifade edildi.

Haberde, şahsın bilinmeyen bir tarihte kuzeyden güneye gittiği ve 8 Haziran 2018 yılında uluslararası koruma talebinde bulunduğu, 24 Ekim 2019 tarihinde ise Limasol mahkemesi tarafından 10 ay hapse mahkum edildiği belirtilirken, şahıs hakkında 5 Kasım 2019’da tutuklama kararı çıkarıldığı vurgulandı.

Şahsın, Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’ne tutuklu kalma süresi için “Habeas Corpus” başvuru yaptığını ve serbest bırakılmayı talep ettiğini belirten gazete, Kıbrıs Yüksek Mahkemesi’nin ise, kamu düzeni için tehlike arz ettiği gerekçesiyle şahsın bu talebini reddettiğini aktardı.

Gazete ayrıca, şahsın sığınma ve iltica taleplerinin de reddedildiğini vurguladı. Haberde söz konusu şahsın kimlik bilgilerine ise yer verilmedi.

Latincede “kişinin huzura çıkmasına müsaade et” anlamına gelen “Habeas Corpus”, Anglo Sakson hukukunda, hukuka aykırı hürriyetinden mahrum bırakılmış bireyin hürriyetine kavuşmasına imkan tanıyan bir emirdir.

