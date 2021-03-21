Türk Lirası’nda yeniden erime endişesi

TCMB'de başkan değişikliği sonrasında dolar/TL'de ilk fiyatlamalar endişe yarattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliğinin ardından dolar/TL kuru ilk fiyatlamalarda önceki haftanın kapanışına göre yükseliş kaydetti.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı. Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

“Üzgünüm”

TC Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medyadan Asya piyasalarının açılmasıyla 8,39 seviyelerine kadar çıkan dolarla ilgili yorumda bulundu.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Neden sessiz kaldığım soruluyor. İnanın içimden bir şey söylemek gelmiyor. Bütün kariyerimi verdiğim kurumum ve çalışma arkadaşlarım adına üzgünüm.

Ülkem için çok ama çok üzgünüm."

Bankalar döviz ve altın işlemlerini durdurdu

ABD Doları'nın Türk Lirası karşısındaki yükselişinin ardından bankalardan hamle geldi. Bazı bankaların, anlık olarak döviz ve altın işlemlerini geçici olarak durdurduğu görüldü.

TC CB Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı ani bir kararla görevden alıp yerine kendisi ve Berat Albayrak gibi faiz karşıtı bir çizgi izleyen Şahap Kavcıoğlu’nu getirmesi, uluslararası piyasaların Türkiye ekonomisine güvenini yeniden sorgulattı.

Yeni başkan yönetiminde Merkez Bankası’nın faizleri hızla düşüreceği beklentisine giren piyasanın karara tepkisi çok sert oldu.

Asya piyasaları pazartesi gününe Türkiye ekonomisine güvensizliklerini ortaya koyarak başladı. Asya piyasaları açılışında Türk Lirası’nın yüzde 13 değer kaybettiği görüldü.

Reuters’tan Ali Küçükgöçmen’in haberine göre, TL açılışta Amerikan dolarına karşı 8.36 liradan işlem görmeye başladı.