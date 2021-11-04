Türk lirasında günlük değer kaybı % 1’i buldu

Güne 9,64 seviyesinden başlayan dolar/TL kuru, yüzde 1’lik yükselişle 9,76 seviyesini gördü.

TSİ 15.30 itibarıyla kur 9,74 seviyesinde seyrediyor.

Reuters’ın aktardığına göre TC Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi yapacağına ve bunun da enflasyonu artıracağına yönelik beklentiler TL’nin değer kaybında etkili oldu.

Euro/TL 11,25, sterlin/TL ise 13,21 seviyelerinde seyrediyor.