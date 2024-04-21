“Türk hacker grubu tarafından görevli olarak geldim, böyle bir suç işlemedim”

Girne’deki bir telefoncuya tamir için bırakılan laptop ve cep telefonunu çalmakla suçlanan İ.B.A. isimli şahıs, yaklaşık 1 yıl sonra Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede konuşan zanlı, Kıbrıs’ın kuzeyine “Ayyıldız Tim” isimli “Türk hacker grubu” tarafından görevli olarak İstanbul’dan geldiğini ve böyle bir suç işlemediğini, bu suçtan yargılanırsa psikolojisinin de bozulacağını söyledi.

Mahkeme, zanlının ifadelerinin polis tarafından araştırılacağını, bu kapsama 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran polis, Mayıs 2023’te, Girne’de faaliyet gösteren “Telefon Hastanesi” isimli işletmede çalışmakta olan zanlı İ.B.A.’nın, müşteri tarafından tamir edilmek maksadıyla bırakılan dizüstü bilgisayar ve cep telefonunu sirkat ettiğini söyledi.

Polis alınan şikayet ve yapılan soruşturma üzerine, telefonun Girne’de faaliyet gösteren “Çağrı Teknoloji” isimli telefoncuda bulunduğunu ve satan kişinin İ.B.A. isimli zanlı olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis telefonun emare olarak alındığını ancak dizüstü bilgisayarın yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunamadığını belirtti.

Polis zanlının tespit edilmesinin ardından telefon ile arandığını ancak arayanın polis olduğunu öğrendiğinde telefonunu kapatıp bir daha ulaşılamadığını ve zanlı aleyhinde derdest emri temin edildiğini söyledi.

Polis zanlının Cumartesi günü Lefke'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını, yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve serbest kalması durumunda tahkikatımıza ve bulunması gerekecek emarelere engel olması kuvvetle muhtemel olduğundan ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, kendisinin Kıbrıs’ın kuzeyine “Ayyıldız Tim” isimli “Türk hacker grubu” tarafından görevli olarak İstanbul’dan geldiğini ve böyle bir suç işlemediğini, bu suçtan yargılanırsa psikolojisinin de bozulacağını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.