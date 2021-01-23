Türk gemisine korsan baskını

Batı Afrika kıyılarındaki Gine Körfezi açıklarında Türk gemisi korsan saldırısına uğradı. Mürettebattan bir kişinin öldürüldüğü, 15 gemicinin kaçırıldığı belirtildi. Türkiye, mürettebatın bulunması için girişimler başlattı.

Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisine baskın düzenlendi. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. Mürettebattan 18'inin Türk bir kişinin Azerbaycan uyruklu olduğu biliniyor.

İHA'da yer alan bilgiye göre ilk belirlemelere göre, mürettebattan 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi.Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.