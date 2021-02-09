“Turizmin canlandırılması için güvenli seyahat ortamı yaratılmalı”

Girne Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Gürol Ersun, pandemi dolayısıyla yok olma aşamasına gelen turizmin canlandırılması amacıyla güvenli bir seyahat ortamı yaratılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Ersun, güvenli seyahat ortamı yaratılması yönünde atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini paylaşarak, ilk koşulun etkin ve düşük maliyetli bir Covid- 19 aşının bulunması olduğunu ifade etti.

Pandemi hastanelerinin önemine vurgu yapan Ersun, ulaşım maliyetlerinin yeniden turistik aktivitelere katılmaya olanak sağlayacak seviyelere gelmesi gerektiğini belirtti.

“Pandemi sürecinde turizm sektörü ciddi sıkıntıları olan bir sektör olarak var olmaya devam edecektir. Sıkıntıların aşılması için de hem etkin bir aşıya hem de etkin tedavi yöntem ve ilaçlarına ihtiyaç vardır.” Diyen Ersun, ülkedeki mevcut koşullarda uzunca bir süre turizmde hareketlilikten bahsetmenin hayal olacağını ifade etti.