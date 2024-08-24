"Turizmde Londra'yı bile kaybettik"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs'ın kuzeyinin turizmde tercih edlimediğini söyleyerek, hükümeti eleştirdi.

"Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler bile kendi ülkelerine gelmez oldu" diyen Özuslu, Kıbrıs'ın güneyi ile rakamları karşılaştırdı.

Özuslu'nun paylaşımı şöyle:

"Almanya merkezli uluslararası tur operatörü TUİ'nin '31 Ağustos'tan itibaren Kuzey Kıbrıs'a turist göndermeyi durduracağını' duyurması turizmde yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıdı.

Lakin Kuzey Kıbrıs'ta turizm sektörü zaten iyi durumda değil. Rakamlar Kuzey Kıbrıs'ın turistler için 'cazip' ve 'tercih edilir' olmaktan çıktığını söylüyor.

Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler bile kendi ülkelerine gelmez oldu!

2024’ün ilk 6 ayında Ercan Havaalanı’ndan Kuzey Kıbrıs’a 14 bin civarında Birleşik Krallık, yani İngiltere yurttaşı geldi. Bunların 5 bine yakınını aynı zamanda ‘British’ olan Kıbrıslı Türkler oluşturdu.

Aynı 6 aylık dönemde Larnaka ve Baf Havaalanları’ndan adaya gelen İngiliz turist sayısı ise yaklaşık 569 bin oldu. Yani Ercan'dan gelenlerin 40 kat fazlası!

İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gelenlerin 142 bini Kuzey’e de geçti. Güneyden kuzeye geçen İngiltere uyruklu Kıbrıslı Türklerin sayısı ise yaklaşık 19 bin olarak kayıtlara geçti.

Yani İngiltere’de yaşayan ve adaya gelen her 5 Kıbrıslı Türk’ten sadece 1’i Ercan’ı seçti. Yüzde 80’i ise Larnaka veya Baf Havaalanı’nı tercih etti!

2024’ün ilk 6 ayında bir şekilde Kuzey Kıbrıs’a gelen toplam 156 bin İngiliz yurttaşının yalnızca 11 bini, yani sadece yüzde 7’si turistik tesislerde konakladı.

Çift uyruklu, yani İngiliz yurttaşı da olan Kıbrıslıların çoğunlukla kendilerine ya da ailelerine ait evlerde kaldıklarını varsayabilir, bazı İngilizlerin de buradaki kiralık evlerde konakladıklarını hesaba katabiliriz. Ancak 25 bin civarı İngiliz yurttaşı Kıbrıslı ve 130 bin de İngiliz Kuzey’e geliyor ama otellerde konaklayanların oranı bu kadar düşük kalıyorsa, ortada ciddi sorunlar var demektir.

Havayolu ulaşımı bu kadar meşakkatli ve pahalı olursa...

Çevre bu kadar pis, altyapı her bakımdan yetersiz, trafik böylesine güvensiz hale gelirse...

Kontrolsüz nüfusla ülke her türlü kriminal olaylarda patlama yaşarsa...

Oteller dahil bütün memleket sürekli elektriksiz, karanlıkta kalırsa...

Gerekli reklam ve tanıtımı yapmazsanız...

Ve en önemlisi, hayatı Londra’dan daha pahalı hale getirirseniz...

Üstüne üstlük ‘atanmış’lar olarak sürekli ‘ayrılıkçı’, ‘gerginlik yaratıcı’ mesajlar verip, Kuzey Kıbrıs için ‘uluslararası hukuk dışı bir kara delik’ imajı yaratırsanız...

Bırakın 'yabancı' turisti, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkleri bile kaybedersiniz!

Rakamlar yalan söylemez...