Turizm taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere katkı ödemesi yapıldı

Maliye Bakanlığı, turizm taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilere katkı ödemesinin bugün yapıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, turizm taşımacılığı yapan toplam 237 gerçek ve tüzel kişiden evraklarını tamamlayan 147’sine bugün 1 milyon 102 bin 500 TL katkı yapıldı.

Açıklamada, bugün itibarıyla ödeme alamayanların ödemesinin ise evraklarını tamamlamalarına bağlı olarak ilerleyen günlerde yapılacağı duyuruldu.