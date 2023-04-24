Turizm konusunda Yunanistan’la işbirliği

Kıbrıs Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında, Temmuz-Ağustos aylarında haftada yaklaşık 150 uçuş gerçekleştirileceği haber verildi.

Yunanistan’ın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi İoannis Papameletiu’nun, iki ülke arasındaki ilişkilerin turizm alanında da güçlü olduğunu söylediğini yazan Fileleftheros gazetesi, Papameletiu’nun, büyükelçilik konutunda, Travel Expo Cyprus 2023 fuarına katılmak için Yunanistan’dan gelen kişiler onuruna bir resepsiyon verdiğini ve burada bir konuşma yaptığını kaydetti.

Geçtiğimiz yaz iki ülke arasında gerçekleşen uçak seferlerinin haricinde, 21 yılın ardından iki ülke arasında gemi seferleri başladığını da anımsatan gazete, iki ülke arasında 2022 yılında 18 gemi seferi yapıldığını, 2023 yılında ise 22 gemi seferi yapılmasının planlandığını belirtti.

Alithia gazetesinde yer alan haberde ise, bahse konu turizm fuarında ortaya konan verilere göre, Yunanistan’ın Kıbrıslı Rumlar açısından cazip bir destinasyon olduğunu ve bunun sadece yaz döneminde geçerli olmadığını yazdı.

Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Papameletiu da açıklamasında, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ın dış turizminin yaklaşık yüzde 40’ını karşıladığını söyledi.

Seyahate çıkan 10 Kıbrıslı Rum’dan 4’ünün Yunanistan’ı ziyaret ettiği belirtilen haberde, Yunan Bankasının verilerine göre, 2019 yılında 801 bin, 2022 yılında ise 733 bin Kıbrıslı Rum’un Yunanistan’ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Gazete, Kıbrıs İstatistik Dairesinin verilerine göre, 2022 yılında adanın güneyini ziyaret eden Yunanlıların sayısının ise 170 bin olduğunu ekledi.