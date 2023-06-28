Turizm endüstrisi yapay zekâ ile yeniden yapılanıyor 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Orhan Uludağ yapay zekânın (AI) turizm ve konaklama endüstrisinde devrim yaratmaya devam ettiğini işaret ederek, birçok işletmenin Yapay Zekâ uygulamaları nedeniyle çalışma şeklini ve genel müşteri deneyimini geliştirmeye hazırlandıklarını dile getirdi.

Yapay zekânın turizm alanındaki en önemli atılımının hizmetlerin kişiselleştirilmesi olduğuna dikkat çeken Uludağ, “İşletmeler, yapay zekâ algoritmalarından yararlanarak müşteri tercihleri, davranış kalıpları ve rezervasyon eğilimlerinde kullanılmak üzere büyük miktarlarda veriyi analiz edebiliyorlar. Bu da müşteriler için özel öneri ve teklif sunumlarını kolaylaştırıyor” dedi.

Uludağ, yapay zekânın sohbet botları ve sanal asistan uygulamalarında kullanılabileceğini belirterek, bu sayede anında ve verimli müşteri desteği sağlayarak, sektörün ayrılmaz bir parçası haline geldiklerini kaydetti.

Bu tür akıllı sistemlerin sorguları yönetebildiğini, destinasyonlar hakkında bilgi sağladığını, rezervasyon yapabildiğini ve hatta güzergâh planlamasına yardımcı olduklarını da aktaran Uludağ, “Yapay zekâ, rutin görevleri otomatikleştirerek, olağanüstü hizmet sunmaya ve karmaşık müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandırılabilir” şeklinde konuştu.

Uludağ, yapay zekânın ayrıca turizm ve konaklama endüstrisinde operasyonel verimliliği artırabildiğini de dile getirerek, “Örneğin, yapay zekâ destekli gelir yönetimi sistemleri ile fiyatlandırma stratejilerini optimize etmek ve geliri en üst düzeye çıkarmak için pazar trendlerini, rakip verilerini ve geçmiş rezervasyon modellerini analiz edebiliriz” dedi.

Yapay zekânın sektördeki emniyet ve güvenliği iyileştirme alanında da kullanılabileceğine dikkat çeken Uludağ, yüz tanıma teknolojisi ve yapay zekâ destekli gözetim sistemlerinin otellerde, havaalanlarında ve turistik mekânlarda güvenlik önlemlerini kolaylaştırdığını ve turistler için daha güvenli bir ortam sağladığını söyledi.

Uludağ açıklamasında, yapay zekânın genel olarak hizmetleri kişiselleştirerek, operasyonları kolaylaştırarak ve güvenlik önlemlerini geliştirerek turizm ve konaklama endüstrisini yeniden şekillendirme gücüne sahip olduğunu vurgulayarak, “Yapay zekâ teknolojilerini benimsemek, artan müşteri memnuniyetine, operasyonel verimliliğe ve nihayetinde gelişen bir turizm ve konaklama sektörüne ortam sağlar” ifadesini kullandı.