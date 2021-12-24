Turist vizesiyle girdi, hırsızlık yapıp ülkeden çıkmak isterken yakalandı

Turist vizesiyle adaya gelen zanlı B.A, Girne’de bir iş yerinden 36 adet telefon çalarak, Ercan’dan yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. Söz konusu bilgileri paylaşan Polis zanlının kısa süre önce ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını mahkemeye aktardı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 22 Aralık 2021 tarihinde saat 03.45 sıralarında Girne’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet bir iş yerinin giriş kapısının hasara uğratılarak, içeri girildiğini, işyeri içerisinde muhafaza edilmekte olan çeşitli markalardaki cep telefonlarının çalındığını söyledi. Polis, yapılan şikâyet üzerinde soruşturma başlatıldığını, iş yerine ait güvenlik kamerası ve mobeselerin incelendiğini ifade etti. Polis memuru, incelenen görüntüler sayesinde zanlının eşkalinin tespit edildiğini ve arama çalışmaları başlatıldığını açıkladı. Yapılan aramalar sonucu saat 15.00 sıralarında zanlının ülkeden çıkış yapacağına dair bilgi alındığını belirten polis, Ercan Havaalanı’nda gözaltına alındığını söyledi.

Polis, çalınan toplam 36 adet telefonun maddi değerinin 10 bin 295 dolar olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Hazan Aksun talep edilen süreyi onaylayarak, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.