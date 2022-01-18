Turgut Yenağralı yepyeni şarkısı ve ilk klibi ile izleyicilere merhaba dedi!

2021 yılında müzik piyasasına adım atan Turgut Yenağralı, Sır Küpü, Zamanla ve Mühür Gibi şarkılarının ardından, “Ben Şeytanım” isimli yeni şarkısıyla 2022 yılına da hızlı bir giriş yaptı.

Sözü ve müziği kendisine ait olan Ben Şeytanım şarkısıyla Turgut, izleyicilerin karşısına ilk kez kendi yer aldığı bir kliple çıktı. Re-Chord Cyprus imzasıyla tüm dijital platformlarda yayına alınan şarkının aranjesi Ahmet Karagözlü tarafından yapıldı.