Turan Büyükyılmaz’a eski komutanından tepki var

Eski Astsubay YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz’ın “KKTC Türkiye’nin sırtında bir kambur” şeklindeki sözlerine eski komutanından tepki geldi. Emekli Albay Halil Sadrazam, o dönemde kendi taburunda görev yapan Turan Büyükyılmaz’ın görevlerini savsakladığını anlattı.

“Tabur içinde Astsubay olarak görev yapan fakat aldığı görevleri savsaklayan Astsubay Turan Büyükyılmaz'ın, göreve başlamamdan bir hafta sonra ilk defa olarak ceza verdiğim bir Astsubay olduğunu çok iyi hatırlıyorum” diyen Sadrazam sosyal medya paylaşımında şunları yazdı:

30 yıllık askerlik yaşantımda yaşadığım pek çok olayı hatırlamıyorum. Fakat ilk defa bir Kıbrıslı subay olarak Tabur Komutanlığı görevini aldıktan bir hafta sonra yaşadığım bir olayı çok iyi hatırlıyorum.

Tabur içinde Astsubay olarak görev yapan fakat aldığı görevleri savsaklayan Astsubay Turan Büyükyılmaz'ın, göreve başlamamdan bir hafta sonra ilk defa olarak ceza verdiğim bir Astsubay olduğunu çok iyi hatırlıyorum.

O zaman, ne kadar ayırımcı ve kötü niyetli bir Astsubay olduğu açıkça görülmüş ve üç yıllık tabur komutanlığım döneminde ceza alan iki kişiden birincisi olmuştu.

Şimdi bir başka ayırımcı olan Arıklı ile birlikte olmasını ve onunla uyumlu davranışlarını görünce 1992 yılında bu kişiyle yaşadıklarımı anımsadım.