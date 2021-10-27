Tüpgaz ve akaryakıta yine zam!

Akaryakıt ve tüpgaza zam yapıldı. Hükümet, ev tipi tüp gaz satış fiyatı ‘azami’ olarak 140 TL belirledi, karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası kapsamında emirname yayımladı, 10 kiloluk ev tipi tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 140 TL'den fazla olamayacağı belirlendi.

Akaryakıtta ise 1 TL’lik zam yürürlüğe girdi. 95 oktan benzinin litre satış fiyatı 8.80 TL, 98 oktan benzinin litre satış fiyatı 8.96 TL oldu.

Euro Diesel 8.44 TL, gazyağı ise 8.39 TL olarak belirlendi.

Eski fiyatlar ne idi?

Zamdan önce akaryakıt fiyatları Kurşunsuz 98. 7.99 TL, Kurşunsuz 95. 7.84 TL, Euro Diesel. 7.30 TL, Gaz Yağı 7.27 TL idi. Tüp gaz ise 107 TL idi.