Tüp bebek için de kuzeye

Kıbrıslı Rumlar, özellikle Türk Lirası’nın Euro karşısında olağanüstü değer kaybı sonrası hem akaryakıt hem de alışveriş için kuzeye yöneldi. Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Sağlık Komitesi’nde yeni gündem ise Kıbrıslı Rumların “tüp bebek” için adanın kuzeyine yönelmesi oldu.

Politis gazetesi “Kıbrıslı Rum Kadınlar Tüp Bebek İçin Kuzeyde” başlıklı haberinde Kıbrıs Meclisi Sağlık Komitesi tarafından ele alınan konulara yer verdi.

Habere göre, Κlinik Laboratuvar Şefi Karolina Stilyanu, tüp bebek konusuna değinerek, şu anda bir tüp bebek döngüsü için 2 bin 500 Euro hibe verilirken, devletin dört denemeye kadar sübvansiyon verdiğini de ifade etti.

Dr.Mihalis Anastasiadi ise yaptığı açıklamada, kuzeydeki tüp merkezlerine yönelik eleştirilerde bulundu. Anastasiadi, kuzeydeki tüp merkezlerinde “cinsiyet seçimine yalnızca izin vermekle kalmayıp, aynı zamanda bazı durumlarda bunun ileriye götürüldüğünü" ve "uygulamaların yanlış olduğunu" savundu.

Gazete, tüp bebek için kuzeye gidilmesi nedeninin, maliyetin, güneydeki benzer bir uygulamanın maliyetinin yarısına denk gelmesi olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs çocukluk çağı obezitesinde AB içerisinde birinci

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çocukluk çağı obezitesinde, AB ülkeleri içerisinde birinci sırada olduğu haber verildi.

Haberi, ülkenin AB ülkeleri içerisinde olumsuz bir birinciliğe daha sahip oldu yorumuyla veren Politis, Kıbrıs’ta 10 çocuktan 4’ünün şişman olduğunu yazdı.

2021 yılı verilerine göre, adanın güneyinde 7-9 yaş arasındaki çocukların yüzde 49’u şişman. Avrupa düzeyinde ise yetişkinlerin yüzde 60’ının şişman olduğunu kaydeden gazete, konunun dün gerçekleştirilen Sağlık Komitesi toplantısında ele alındığını ifade etti.

Ülkedeki şişman çocukların kayda geçirilmesi için son 22 yılda güneyde 3 araştırma yapıldığını ve 2000 yılında yapılan araştırmaya göre şişman çocukların oranının yüzde 23 olduğunu yazan gazete, 2010 yılında bu oranının yüzde 30’a yükseldiğini, 2019’da ise yüzde 35’i aştığını ekledi.



Adanın kuzeyinde bu yöndeki veriler bilinmiyor, herhangi bilimsel bir çalışma da yapılmadı.