Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri yarın başlıyor

Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri, bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin inisiyatifiyle Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. tarafından kurulan Arkhe’nin düzenlediği etkinlik, Kıbrıs Türk kültürel mirası ve tarihi üzerine çeşitli paneller, söyleşiler, atölyeler ve sergilere ev sahipliği yapacak.

Geçen yıl ilki gerçekleştirilen etkinlikte Tuncer Bağışkan’ın çalışmaları üzerinden Kıbrıs’taki somut ve soyut kültürel mirasın kayıt altına alınması tartışmaya açılmıştı. Bu yılki programda da tarih yazımı, toplumsal bellek, kültürel miras ve sanat tarihi gibi konular ele alınacak.

Lefkoşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik yarın 14.00’te açılış konuşmalarıyla başlayacak. Arkhe Direktörü Halil Duranay, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Eski Müdürü ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komite Üyesi İlkay Feridun ile Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı etkinliğin açılışında konuşacak.

Saat 15.15’te “Kent Müzeleri ve Kent Arşivleri” paneli düzenlenecek. Panelde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Aytaç Ünverdi, Eskişehir Kent Belleği Müzesi hakkında bilgi verecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi ve Müzeler Şube Müdürü Serhan Kemal Saygı ise Türkiye’nin ilk kent arşivi ve müzesi olan APİKAM’ı anlatacak. Panelin moderatörlüğünü Mağusa Kent Müzesi Derneği (MAKEMÜD) Başkanı Uğur Ulaş Dağlı yapacak.

Günün son oturumunda, saat 17.15’te “Arşiv Üzerine: Bir Modern Geçmiş – Abdullah Onar’ın 60 Yılı” başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Sanatçı Anber Onar konuşmacı olarak yer alacak, söyleşinin moderatörlüğünü ise kent araştırmacısı ve Arkhe Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Ünsal üstlenecek.

Cumartesi gününün ilk etkinliği 11.00’de “Arşiv: Neyi, Neden, Nasıl Biriktiririz?” başlıklı panel ile başlayacak. Kent araştırmacısı Murat Tülek, kentsel hafıza ile mekânsal bilgi ilişkisini ele alırken, küratör ve araştırmacı Meriç Öner arşivin sureti üzerine konuşacak. Araştırmacı Umut Sülün ise bireysel ve kolektif hafıza bağlamında arşivin işlevlerini değerlendirecek. Panelin moderatörlüğünü kent araştırmacısı ve Arkhe Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Ünsal üstlenecek.

Saat 13.00’te öğle arası verilecek, ardından 14.00’te “Birlikte: Hatırla Unutma” başlıklı atölye çalışması gerçekleştirilecek. Fotoğraf sanatçısı ve Arkhe Yürütme Kurulu Üyesi İlkyaz Portakalcıoğlu tarafından yürütülecek atölyede, belgeleme ve arşiv oluşturma teknikleri ele alınacak.

Atölyeye katılmak isteyenlerin 27 Şubat 2025 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.