“Tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erhürman, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim."