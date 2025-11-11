“Tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim”
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk kargo uçağında şehit olanlar için yayımladığı başsağlığı mesajında, “Tüm Türkiye'ye başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk kargo uçağında şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erhürman, mesajında şunları kaydetti:
"Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim.
Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim."
