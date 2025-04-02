“Tüm siyasi baskı ve tehditleri göze alıp mücadele etmekte kararlıyız”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) tüm okullarda Eğitim Bakanlığı'nı protesto etti.

Öğretmenler, saat 10.00’da okul bahçesinde toplandı, sendika temsilcileri basın açıklaması okudu.

Okunan basın açıklamasında öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve okullardaki eksiklikler dile getirilirken, çağdaş, bilimsel ve laik eğitimden hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceği belirtildi.

İrsen Küçük Ortaokulu’ndaki eyleme katılan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, basın açıklamasının ardından kısa bir konuşma yaparak, “Biz daha önce de çağdaş, laik, bilimsel eğitim için mücadelemizi ortaya koyduk. Bu mücadelemize yılmadan sonuna kadar devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İşte tüm okullarda okunan açıklama şöyle:

Ben bir öğretmenim,

— Her sabah işe değil, okula giderim.

— Konteyner içinde 40’ı aşkın öğrencime sesimi duyurmaya, her birinin yüreğine dokunmaya çalışırım.

— Türkçe bilmeyen ya da özel eğitime gereksinim duyan ama çözümsüz bırakılan öğrencilerimin de bulunduğu kalabalık sınıflarda çözümler üretmeye, eğitim vermeye çabalarım.

— Tam gün denen ama eğitimle ilgisi olmayan program nedeniyle haftada iki gün okulda kalmaya, sınıflara hapsedilmeye mahkûm edilen öğrencilerimin bir kısmının aç kalmasına göz yumamam. Öğretmen arkadaşlarım, okul idaremiz, okul aile birliğimizle birlikte karınlarını doyurmaya gayret ederim.

— Her türlü tehlike ve güvenlik riski oluşan okullarımızda ve çevresinde öğrencilerin başlarına bir şey gelmesin diye güvenlik görevlisi olurum.

— Ayakkabıları yıprandığında, pahalı olan kitapları alamadıklarında, ihtiyaçlarını gidermek için elimden gelen yardımı yaparım.

— Öğrencim düşüp bir yerini incitirse, yaralanırsa ilk yardımı yapar, gerekirse onu arabamla acile taşırım.

— Birbirlerine şiddet uyguladıklarında, zorbalık yaptıklarında onlara yol göstermeye, çözümler üretmeye çalışır; sevginin, saygının, farklılıklara rağmen hoşgörünün en önemli ve gerekli bir erdem olduğunu anlatırım.

— Yüzleri asıksa, gözleri dalıp gitse, altında yatan nedeni bulmaya çalışırım.

— Her birinin 18 yaşına kadar çocuk olduğunu bilir, buna göre davranır, kötü davranışa maruz kalan çocukların korunması için gerekli yerlere başvurup önlemler alınmasını sağlarım.

— Okulumun spor takımının başka bir şehirde maç karşılaşması varsa, takımın otobüs parasını sağlayabilmek için gerekirse kermes yaparım.

— Sınavlarını basmak için öğrencilerden kâğıt parası toplamak zorunda kalırım; veremeyen olur, okul idarem, okul aile birliğimizle açığını kapatmaya çalışırım.

— Sınav kâğıtlarının kontrolü, ödev, alıştırma soruları hazırlamak, derse hazırlanmak için evde saatler harcarım. Çünkü okulda oturacağım bir sandalyem, çalışacağım bir masam yoktur.

— Eksik bırakılan kadrolardan dolayı saatlerce nöbet tutmak zorunda kalırım ama çocuklarımızın eğitim hakkının çalınmasını, bana nöbet tutturmaktan daha çok önemserim.

— Okulumda laboratuvar yok, uygulama yapamıyorum, bakanlık laboratuvar yoksa denklik de yok diye üzülürken, ailem denklik umurunda değil, çocuklarının nitelikli eğitimini dert ediniyor.

— Okulumun duvarları çatlak, zaman zaman bazı sınıfların tavanı çöküyor. Depreme dayanıklılığı şüpheli. Tespit, rapor var mı belirsiz, risk altında endişeyle geçiriyoruz günlerimizi.

— Göç yasasına bağlı atanan bir öğretmenim. Yasal haklarım, ücretim benden önce atanmış meslektaşlarıma göre azaltılmış, yere düşürülmüş. Haftada iki gün adamın doğusundaki bir okulumuzda, üç gün de batısındaki bir okulumuzda öğretmenlik yapıyorum. Benzin parası bile yetmiyor maaşıma. Ailemin desteğine muhtaç duruma getirildim.

— Kitap, müfredat içeriklerimiz değiştirilmiş ama ben öğrencilerime eşitlikçi, özgür, bilimsel eğitim vermekte, Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda yol göstermeye gayret ediyorum.

Sendikayım, örgütlüyüm. Geriletilen haklarım için, çağdaş, laik, bilimsel eğitim için hiç çekinmeden, bedel ödeyerek mücadele ediyorum. Tüm siyasi baskı ve tehditleri göze alıp mücadele etmekte kararlıyım.

Herkesin anlamasını isterim ki benim, görevimi sakınmam; her türlü bedeli öderim, ödemeye devam edeceğim çünkü NİTELİKLİ, BİLİMSEL, LAİK EĞİTİM İÇİN; ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİ İÇİN; ÜLKEMİZ, ÇEVREMİZ, TOPLUMUMUZ, ÇOCUKLARIMIZ, GELECEĞİMİZ İÇİN ASLA ÖDÜN VERMEM, VERMEYECEĞİM. AYDINLIK, GÜZEL GÜNLER İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM.