Tüm resmi açıklamalar İngilizce de yayınlanacak

Devlet makamları tarafından yapılan Covid-19’la ilgili tüm resmi açıklamalar, yarından itibaren İngilizce olarak da yayınlanacak.

Ülkede yaşayan yabancıların Covid-19’la mücadeleye ilişkin açıklanan kararları anlamakta zorluk çektiğine ilişkin haberler etkili oldu.

Haber Kıbrıs’ta yer alan habere göre, Hükümet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı’nın her gün akşamüzeri verdiği Covid-19 vaka sayılarıyla ilgili bilgiler de dahil, devletin tüm Covid-19 duyuru ve tedbir bildirileri, yarından itibaren İngilizce olarak da açıklanacak. Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel’in kendi bakanlığının günlük verileri de dahil, Covid-19’la ilgili tüm açıklamalarının İngilizce versiyonlarının da olması yönünde direktif verdiği öğrenildi.

YENİDÜZEN manşetine taşımıştı…

YENİDÜZEN Gazetesi, geçtiğimiz Cuma günü manşetten yer verdiği haberinde, ülkede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin ‘açıklamaları anlamadıklarına’ ilişkin sıkıntılarını paylaşmıştı.

Ülkede yaşayan, çalışan ve üniversite eğitimi gören yabancıların Covid-19’la ilgili tedbirlerden haberdar olmadığı ve kurallara uymakta zorlandığıyla ilgili şikayetler, 11 aydan sonra dikkate alındı.

Yenidüzen Gazetesi muhabirleri Devrim Demir ile Burçin Aybars, ülkemizdeki yabancı öğrencilerle konuşmuş ve bu haber geçen cuma günü “Açıklamaları anlamıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz” başlığıyla manşet olmuştu.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Koordinatörü Ali Baturay da dünkü köşe yazısında konuyu “11 aydır yabancıların aldığınız pandemi kararlarını anlayacağı bir sistem de kuramadınız” başlığıyla ele almış ve irdelemişti.