“Tüm okullarda taramalar planlanıyor”

Koleje Giriş Sınavı (KGS) ve eğitim alanındaki diğer sınavların takvimlerinde bir değişiklik olmadığını anlatan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, tüm okullarda taramaların yapılacağını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın tüm okullarda PCR taraması yapma hedefi güttüğünü anlatan Amcaoğlu, bununla ilgili planlama yapıldığını ifade etti.

Okullarda yüz yüze ve tam zamanlı eğitim hedefinde olduklarını anlatan Amcaoğlu; “Yüz yüze eğitimde tam zamanlı için şansımız zorlayacağız. Amacımız sağlıklı olarak tam zamanlı eğitim ile çocukları buluşturmaktır.” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile tüm okulların PCR taramalarının yapılması, tümünün ilaçlanması için konuşup anlaştıklarını ifade eden Amcaoğlu, “İmkanlar dahilinde Sağlık bakanlığı tüm okulları taramak için planlama yapıyor. İnsanüstü bir gayret gösteriyorlar. Okullarda yaptığım gezi ve gözlemlerde eğitim devam ediyor, idarelerin gayreti ile seyreltilmiş olarak devam ediyor. Aksi halde online devam edecektik. Bu çaba ile seyreltilmiş de olsa devam ediliyor ve kayıp en aza indiriliyor.” şeklinde konuştu.

Üniversitelerde ‘yüz yüze eğitim’ hedefi…

Yüz yüze eğitimin yüksek öğretimde de başlatılabilmesi için yapılan çalışmalardan da söz eden Amcaoğlu, bu çalışmaların sürdüğünü ve herhangi bir aksaklık olmadığını anlattı.

Amcaoğlu, kronolojik takvim ve çalışmalarla ilgili detaylı bilgilerin yarın bakanlık bünyesinde üniversite rektörleri ile geniş kapsamlı yapılacak olan toplantı ardından netleşeceğini kaydetti.

BRT’de 'Manşet +' Programına bağlanan Amcaoğlu, özetle şunları ifade etti: “Bu açıdan da yüz yüze eğitimde gecikme söz konusu değil. Çalışmalar sürüyor, Ocak ayından itibaren tüm adımlarımızı atmaya başlayacağız. Bunun için yarın bir toplantımız var, o zaman her şey daha net olacak ve paylaşacağız. Amacımız kaliteli eğitimin, yüz yüze eğitim şansını sağlık koşulları doğrultusunda yakalamaktır. Bu ülkede yüksek eğitim için yapılan teşvikler amacına ulaşması ve kaliteli eğitimin üst seviyeye çekilmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.