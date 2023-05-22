“Tüm okullarda grev yapılacak, sınavlar gerçekleşmeyecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yarın tüm okullarda grev yapılacağını açıkladı.

Başkan Selma Eylem imzasıyla açıklanan kararda, “tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Güzelyurt Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da basın açıklaması yapılacaktır. Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Eğitim Bakanlığı ve UBP-DP-YDP hükümeti dayatmayla öğretmene, topluma saldırmayı sürdürmekte, bunda ısrar etmektedir.

DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEK,

MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

23.05.2023 Salı günü 08.30-12.30 saatleri arasında tüm okullarımızda grev yapılacak, sınavlar gerçekleştirilmeyecektir. Ayrıca Güzelyurt Meslek Lisesi’nde saat 09.00’da basın açıklaması yapılacaktır.

Oluşacak olan kaosun sorumlusu Eğitim Bakanlığı olacaktır.

Bu kaosu ortadan kaldırmak ve eğitimdeki gerçek sorunlara çözümler üretmek için Eğitim Bakanlığına bir kez daha yasayı geri çekme çağrısı yapıyoruz.