Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı'nın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden Halil Falyalı ile ilgili resmi açıklama:

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ateşli silah yaralanması nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı ile ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “KKTC saatine göre 19:45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir” açıklaması yaptı.