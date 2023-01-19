“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi”nden Barış Ödülü

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” tarafından iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum’a, düzenlenen törenle Barış Ödülü verildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıslı Rum Gazeteciler Birliği binasında, dün akşam düzenlenen törenle, "toplu infazlarda hayatta kalmayı başaran", Muratağa-Sandallar köyünden Hüseyin Akansoy’a, “Tohni” (Taşkent) köyünden Suat Kafadar’a ve “Palekithro” (Balıkesir) köyünden Yorgos Liasis ile Petros Supuris’e ödüllerinin verildiğini yazdı.

Habere göre etkinlik çerçevesinde ödülün verilme gerekçeleri şair Neşe Yaşın tarafından okundu.

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” Başkanı Tasos Kosteas ve “Tüm Dünya Barış Konseyi” Başkanı Pallab Sengupta da etkinlikte birer konuşma yaparak, "vatanın ve halkların yeniden birleşmesinden" söz ettiler.

Kıbrıslı Rum Gazeteciler Birliği Başkanı (ESK) Yorgos Frangos ise, barış gazeteciliğinin en önemli vizyonlarından biri olduğunu belirtti.