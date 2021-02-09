“Tüm eğitim sistemimizin özel bir firmaya teslim edilmesini kabul edemeyiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı’nın EBA adlı bir uzaktan eğitim sisteme 9 milyon TL ödeyerek, 3 yıllık sözleşme imzaladığını öne sürerek, “Tüm eğitim sistemimizin özel bir firmaya teslim edilmesini ve her yıl milyonlar ödeyecek şekilde eğitime pranga takılmasını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid 19 salgını ile karşılaşınca ülkede dijital eğitim platformunun olmamasının eğitimde önemli bir eksiklik olduğunun görüldüğü belirtilerek, bu eksiklikten dolayı 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin heba edildiği kaydedildi.

“Moodle sisteminin güçlendirilmesi yerine neden yeni bir sistem ithal ediliyor?"

2020-2021 eğitim öğretim yılının başında, Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere “Moodle” uzaktan eğitim platformu üzerinden uzaktan eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri çağrısında bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, “Zümreler denetmenleri ile aylarca çalışarak merkezi bir müfredat oluşturdu ve merkezi ders içeriklerini ortaöğretimin birçok seviyesinde Moodle sistemine aktardı. Okul idareleri ve bilişim öğretmenleri büyük bir özveri ile tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin sisteme kayıtlarının yapılmasını sağladılar. Birçok okulda bilişim öğretmenleri Moodle sisteminin kullanımı konusunda kendi okullarındaki öğretmenlere eğitim verdiler. Tüm bu özverili çalışmaların kalıcı olabilmesi ve daha da geliştirilebilmesi için Eğitim Bakanlığında “Uzaktan Eğitim Birimi”nin olması, bütçesinin oluşturulması gerekliliğini hep savunduk ve bu konuda baskı unsuru olduk” ifadeleri kullanıldı.

Eğitim Bakanlığı’nın Moodle tabanlı dijital platformun çalışmalarını hızlandırmak yerine yavaşlatmayı tercih ettiğini öne süren Sendika, “Eğitim Bakanlığı tüm çalışmaları bir kenara iterek Moodle’ın yerini alması hedeflenen, uygulayıcısının kim olduğunu bilmediğimiz bir sistem olan EBA’ya 9 milyon TL ödemiş ve 3 yıllık sözleşme imzalayarak her yıl yüklü bir rakam ödemeyi taahhüt etmiştir. Ödenecek olan bu miktar ile aylar önce başlatılan Eğitim Bakanlığına ait olan platform tamamlanır ve tüm öğrencilerin tablet eksiği de giderilebilirdi. Sözleşme imzalanan şirket ile üç yıl sonra herhangi bir anlaşmazlığın yaşanması halinde ödenen milyonlarca lira boşa mı gidecek yoksa üç yıl sonra tamamen EBA’ya bağlanmış olduğumuz için söz konusu şirket önümüze ne koyarsa kabul etmek durumunda mı kalacağız? Bu ihtimallerin göz önünde bulundurulması ve yol yakınken bu yanlıştan dönülmesi gerekir. Eğitim Bakanlığının tamamen kendi bünyesinde uzaktan eğitim biriminin oluşturulmasından neden kaçınılıyor? Kendi öğretmenimiz, idarecilerimiz, denetmenlerimiz, bilgi işlem personelimiz ile bugünkü noktaya getirilen Moodle sisteminin güçlendirilmesi yerine neden yeni bir sistem ithal ediliyor?” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasında, “Biz ev sahibi olmak istiyoruz. Pahalı bir villaya 3 yıllığına kiracı olmak istemiyoruz” sözlerini kullanan KTOEÖS, tüm eğitim sisteminin özel bir firmaya teslim edilmesini ve her yıl milyonlar ödeyecek şekilde eğitime pranga takılmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurguladı.

“Hükümet, gerekli bütçeyi ayırmadı”

Öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliğinin bir an önce ortadan kaldırması gerekliliğine de vurgu yapan KTOEÖS, yaptıkları çalışmada ortaöğretimde 2500 civarı öğrencinin cihaz eksikliği, internet erişimi olmayışından dolayı uzaktan eğitime ulaşamadığını tespit ettiklerini duyurdu.

“Bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için de bankamız ÖYAK ile birlikte tablet kampanyası başlattık ve 370 öğrenciye 12 Ekim 2020’de yüz yüze eğitime geçilmesine rağmen bu durumun uzun sürmeyeceğini öngörerek tablet dağıttık. Geçtiğimiz günlerde yine bankamız ÖYAK ile birlikte 90 tane tableti Eğitim Bakanlığına teslim ettik” diyen Sendika, yüz yüze eğitimin başlamasından sonra Eğitim Bakanlığı ve hükümetin gerekli adımları atmadığını ve gerekli bütçeyi ayırmadığını öne sürdü.