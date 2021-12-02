Mazot sıkıntısı çiftçi ve hayvancıyı da vurdu, dünden beridir traktörlerin kontakları kapatıldı. “Tüm çiftçiler ve hayvancıların traktörleri durdu, kimse iş yapamıyor” diyen Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, kontak kapattıklarını söyledi.

Traktörlerde hiç mazot kalmadığını anlatan Naimoğulları, herkesin beklemede olduğunu belirtti. Cumartesi günü mazot alabilecekleri bilgisinin verildiğini dile getiren Naimoğulları, “Hayvancı birbirinden mazot dilenmeye başladı. Psikolojimiz bozuldu, toplum psikolojisi bozuldu. Artık kimse ne yapacağını bilmiyor.” dedi.

Hafta sonu söz konusu akaryakıt krizinin giderilmemesi durumunda isyan çıkacağını ifade eden Naimoğulları, “İnsanlar hayvanını sağamayacak, işine gidemeyecek, tarlasını ekemeyecek, hayat tamamen duracak ve çok büyük sıkıntılar doğacak. Umarım akaryakıt gelir ve dağıtılır” yorumunu yaptı.

Mazot temini yanı sıra ödemelerde de sıkıntı yaşandığını anlatan Naimoğulları, petrol istasyonlarının peşin para çalıştığını, bunun da düzensiz geliri olan ve devletten alacağı olan hayvancıları zora soktuğunu belirtti.

Naimoğulları, “Köylünün elinde para kalmadı, nakit veya peşin çalışamıyor” dedi.

“Yem fabrikaları artık nakit para veya Dolar çeki istiyor, veresiye yem de kalktı, çok sıkıntılı bir dönem”

Hayvancının çok zor durumda olduğunu belirten Naimoğulları, isyan noktasına geldiklerini, seçimlerin ardından tüm ülkeyi büyük sıkıntıların beklediğini kaydetti.

Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Birçok hayvancı hayvanını satıp güneye işlemeye gitmeye çalışıyor ama hayvanlarını dahi satamıyor. Çünkü artık kimse bu devlete güven duyup yatırım yapmak istemez. Çok sıkıntılı bir döneme girdik, ışık da görülmüyor. İnsanların derdi kim aday oldu, kim kazanacak değil, ekmek, geçim derdi. Herkes bu borç batağından nasıl kurtulacak diye bekliyor. Yarınımız belirsiz. Artık gerginlik arttı. Yem fabrikaları artık nakit para veya Dolar çeki istiyor, veresiye yem de kalktı. Hiçbir istasyon akaryakıtı veresiye vermez oldu. Süt kurumundan onlarca milyon TL alacağımız var ama herkes de parasını peşin istiyor.

İsyan noktasına gelip sokağa döküleceğiz. Herkes 23 Ocak’a odaklandı ama o zaman daha büyük felaket gelecek. Daha büyük zamlar bizi bekler, bunlar iyi günlerimiz.”