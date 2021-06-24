"TÜK’ün 12 Milyon TL’lik borcu silindi"

Başbakan Ersan Saner, Türkiye’den döndü. Saner, dönüşte Ankara temaslarını değerlendirdi. Ülkede Pandemiyle mücadelede dünyanın başarılı ülkeleri arasında olduğunu anlatan Saner, Türkiye’nin katkısıyla bu süreçte 500 bin adet aşı hedefi taşıdıklarını anlatı.

Saner, bu çerçevede eğitim ve turizm alanında aşılamaların sürdüğünü kaydetti. Su tünelinin ikinci etabıyla ilgili 100 Milyon TL’lik ihalenin onaylandığını, TÜK’ün 12 Milyon TL’lik borcunun silindiğini belirtti.

İmzalanan protokollerdeki çalışmaları da incelediklerini anlatan Saner, çevre yolunun 20 Temmuz’da açılacağını belirtti. Belediyelerle ilgili de gerekli kaynak paketlerin serbest bırakılması için Fuat Oktay’ın talimat verdiğini kaydetti.