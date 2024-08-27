KIB-TEK’in en ucuz dizel santrallerinin üretimdeki payı azalırken, daha pahalı enerji kaynaklarına yönelen mevcut yönetim, tüketicilere son dört yılda 73 milyon dolar fazla fatura ödetti. El-Sen, “Özerk KIB-TEK” için mücadele çağrısı yaptı.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu'nun yaptığı açıklamaya göre, mevcut yönetim, KIB-TEK’in en düşük üretim maliyetine sahip dizel santrallerinin toplam üretimdeki payını düşürerek, AKSA ve Kıbrıs Cumhuriyeti gibi daha pahalı enerji kaynaklarına yöneldi. Bu tercihler, tüketicilerin cebine ağır bir yük bindirdi.

El-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Temmuz 2024 verilerine göre, KIB-TEK’in dizel santralleri 11,83 cent/kWs ile en ucuz üretimi gerçekleştirirken, AKSA’nın dizel santralleri 15,79 cent/kWs, Türkiye’den kiralanan mobil santraller 22,6 cent/kWs, güneyden alınan enerji ise 44 cent/kWs maliyetle üretim yapıyor. Buna rağmen, en ucuz üretim yapan KIB-TEK dizel santrallerinin üretime katkısı ciddi oranda azaltıldı.

2016-2019 yılları arasında KIB-TEK’in dizel santrallerinin toplam üretime katkısı ortalama %33,39 seviyesindeyken, 2020 yılından itibaren bu oran önemli ölçüde düştü. Bu düşüşte, santrallerin periyodik bakımlarının yapılmaması, yedek parça teminindeki gecikmeler ve ihalesiz alınan kötü yakıtlar nedeniyle yaşanan sık arızalar etkili oldu ve pahalı üretim yöntemlerine geçildi.

Tüketiciye ek yük: 73 Milyon Dolar fazla fatura

Yönetim hataları sonucu, tüketiciler 2020-2023 yılları arasında toplamda 73.232.000 ABD Doları fazla fatura ödemek zorunda kaldı. 2023 yılı zararı, 26.399.215 ABD Doları olarak gerçekleşirken, bu yılın zararının daha da artması bekleniyor.

“Özerk KIB-TEK” talebi

Ahmet Tuğcu, KIB-TEK’in maliyetleri en düşük santrallerini tam kapasiteyle çalıştırabilmesi için gerekli yatırımların yapılması gerektiğini vurguladı. “İyi bir KIB-TEK yönetimi olsaydı, 2023 yılında tüketilen elektrik yalnızca KIB-TEK dizel santralleriyle karşılanabilir ve mevcut üretim şekliyle havaya atılan 80 milyon dolar yatırıma ayrılabilirdi,” dedi.