Tüketici fiyatları 1 yılda % 21 arttı

KKTC İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki aya göre yüzde 2.08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16.46 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.01 artış olduğunu açıkladı.

İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre her ay yayınladığı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, yıllık artış % 21 oldu.



Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %12.95 EĞİTİM ana grubunda gerçekleşti.



Bir aylık süreçte Lokanta ve Oteller’de ana grubunda % 2.95; Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %1.87, Gıda ve Alkolsüz İçecekler’de % 1.69 artış oldu.



Düşüş yaşanan gruplar ise giyim, ayakkabı, alkollü içecekler ve tütün olarak açıklandı.



378 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 137 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.



En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; %62.19 Koltuk Döşeme Ücreti, %49.91 Marul ve %47.97 Maydanoz olarak dikkat çekti.



En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; %69.69 Salatalık, %39.94 Limon ve % 31.15 Kabak şeklinde rapora yansıdı.