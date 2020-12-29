TÜK çalışanları eylemde / Bakan: Maaşları ödeyemedik, özür dileriz"

Kamu işçileri Sendikası, "Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) çalışanlarının maaşlarının ve 13'üncü maaşlarını ödenmemesi" gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.

Eylemde Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eylemcilerin yanında gelerek açıklamalarda bulundu, Çavuşoğlu; "Toprak Ürünleri Kurumu maliyetlerini sürdüremeyecek duruma gelmiştir" dedi.

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu; "Yılbaşı üzerinde maaşları ödeyemeyip sizleri buraya getirttiğimiz için özür dilerim" dedi.

Toprak Ürünleri Kurumu'nun, maliyetlerini sürdüremeyecek duruma geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, bununla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini, gerek çalışanların haklarını ödemek anlamında, gerek üreticinin haklarını, gerekse üretimin devamlılığını sağlayabilmek adına ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

"Bu mesele hükümetin ve devletin meselesidir"

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında hükümete konuyu ileteceğini belirten bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Bilinmesini isterim ki, TÜK, kendi başına batan bir kurum değildir. Kurumun şu anda 65 milyonluk Owerdraf hakkı vardır ve son kuruşuna kadar kullanılmıştır. Ambarlarında stok yoktur. Arpa almakta güçlük çekmektedir. Şubat ayından beri çalışanların haklarını ödeyememektedir. Herhangi bir yerde de birikmiş parası yoktur. Bu mesele Tarım Bakanlığı ve kurumun meselesi değildir. Bu mesele hükümetin ve devletin meselesidir.”