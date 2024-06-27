Tuğcu: “Kıb-Tek’e hep birlikte sahip çıkacağız”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen) üyelerine yönelik düzenlediği sendikal eğitim seminerinin ilki, dün Girne’de yapıldı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz ve 11 Temmuz’da devam edecek seminerler dizisinde, sendikal mücadelenin önemi konusunda üyelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu seminerin açılışında yaptığı konuşmada, sendika olarak bir yandan öncelikli görevleri olan üyelerin sosyal, ekonomik, mesleki ve her türlü özlük haklarını korumak ve çalışma koşullarını iyileştirmek için mücadele verirken, diğer yandan ise toplumsal sorumluluk gereği, KIB-TEK’in geleceğini korumak adına bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Hükümet ve kurum yöneticilerinin kendi çıkarları uğruna halka ait bir kurum olan KIB-TEK’i “sermayeye peşkeş çekmeye” çalışmakta çekince görmediklerini savunan Tuğcu, Kuruma bilinçli olarak yatırım yapılmadığını, santral yatırımı yapmayarak kurumun ve toplumun bile isteye AKSA’ya muhtaç bırakıldığını, 675 TL’lik elektrik borcu biriken halkın elektriği kimsenin gözünün yaşına bakılmaksızın kesilirken, Emrullah Turanlı’ya milyonlar değerinde kıyak geçildiğini ileri sürdü. Tuğcu, “Bu şekilde bir yönetim anlayışının sonu; KIB-TEK’in kapısına kilit vurulması demektir.” dedi.

Tuğcu, EL-SEN olarak, bütün bu usulsüzlüklerin önüne geçebilmek, kurumu rant çevrelerinden koruyabilmek adına mücadeleye devam edeceklerini yineledi.

“KIB-TEK batırılır ve özelleştirilirse, bunun vebalini hem toplumun hem de çalışanların ödeyeceğini” söyleyen Tuğcu, “O yüzden kurumumuza hep birlikte sahip çıkacağız. Özelleştirmeye giden yola karşı direnip, kurumu bu çirkin siyasi oyunlardan kurtarabilmek adına, hep birlikte özerklik için güç birliği yapacağız. Güçlü bir üye yapısı, güvene dayalı destek, sendikal mücadelenin en önemli yapı taşıdır” dedi.

Tuğcu’nun konuşmasının ardından seminerde, sırasıyla Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı “KKTC’de Sendikal Hareket”, Ekonomist, Prof. Dr. Erdal Güryay “KKTC’de Özelleştirme ve Özerklik”, ve Metron Araştırma Kurumu Direktörü, İletişim Uzmanı Gürdal Hüdaoğlu, “Kurumsal İletişim” konulu birer sunum yaptılar.