TUFAD’dan “Köyden İndim Şehere” etkinliği

Turizm ve Folklor Araştırma Derneği (TUFAD) ‘Danslarımız, müziğimiz ve kıyafetlerimiz kimliğimizdir’ sloganıyla başlattığı etkinliklerine bir yenisini ekliyor

TUFAD 1 Kasım’da , Lefke Hanı’nda “Köyden İndim Şehere” etkinliği gerçekleştirecek.

Kıbrıs kültürünü, Kıbrıs müziklerini, Kıbrıs halk danslarını ve Kıbrıs lezzetlerini geleneksel olarak halkla buluşturan etkinliğe, pandemi nedeniyle sadece dernek aktivistleri katılabilecek.

Etkinlik, 14.30 – 17.00 saatleri arasında yer alacak