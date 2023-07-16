TUFAD “Lefkoşa’nın Kültür gönüllüleri TUFAD’la şeherde buluşuyor” sloganıyla etkinlik düzenliyor

TUFAD tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Tufad Şeherde” etkinliğinin 4.sü salı akşamı Kızılbaş Parkı – Lefkoşa’da yer alacak.

Pandemi sonrası verilen aranın ardından LTB nin katkılarıyla yapılacak etkinliğe “Akademi Sanat Derneği, Lefkoşa Folklor Derneği, Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi, Halk Sanatları Derneği, Göçmenköy-Taşkınköy Kültür Sanat Derneği, Gençlik Merkezi Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi Dans Grubu ve Güneyden Olympos Agios Nikolau Grubu” katılacak.

TUFAD açıklamasında tüm halkı etkinliğe davet etti.